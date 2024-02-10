Kocaeli'de bir kişinin öldürülmesiyle ilgili şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir fabrikanın işçilerini taşıyan otobüsün sürücüsü silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bir fabrikanın işçilerini taşıyan otobüsün sürücüsü Yılmaz Sınıksaran'ın (51) dün Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde otobüsün jant kapağını değiştirdiği sırada uğradığı silahlı saldırıda ölmesine ilişkin gözaltına alınan Ş.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülen şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.