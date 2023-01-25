Kocaeli'de beton mikseri ile çöp kamyonunun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikseri ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikseri ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Balçık Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde, M.Y. yönetimindeki 34 KL 9770 plakalı beton mikseri ile karşı yönden gelen E.S. idaresindeki 34 BL 6316 plakalı çöp kamyonu çarpıştı. Kazada yaralanan E.S. ile yanındaki A.G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kocaeli Gebze Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli'de beton mikseri ile çöp kamyonunun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.