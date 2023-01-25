Kocaeli'de beton mikseri ile çöp kamyonunun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikseri ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikseri ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Balçık Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde, M.Y. yönetimindeki 34 KL 9770 plakalı beton mikseri ile karşı yönden gelen E.S. idaresindeki 34 BL 6316 plakalı çöp kamyonu çarpıştı.
Kazada yaralanan E.S. ile yanındaki A.G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel