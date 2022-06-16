Kocaeli'de belediye otobüsü tankere çarptı, 11 yolcu yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de belediye otobüsü tankere çarptı, 11 yolcu yaralandı

AA - Şahin Oktay - Güncel
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Kocaeli'de belediye otobüsü tankere çarptı, 11 yolcu yaralandı

100 kara yolunun Kocaeli kesiminde, belediye otobüsünün tankere çarpması sonucu 11 yolcu yaralandı.

D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde, belediye otobüsünün tankere çarpması sonucu 11 yolcu yaralandı.

İstanbul istikametinde seyreden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsü, Körfez ilçesi Hereke çıkışında bulunan Nuh Çimento Fabrikası mevkisinde aynı yöne giden tankere arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluşurken, yolcular başka otobüsle Dilovası'na gönderildi.

AA / Şahin Oktay - Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstanbul Kocaeli Körfez Güncel Haberler

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