Koç Holding 100. Yılını Kutluyor... Etkinliğe Yılmaz, Özel, Bahçeli ve Babacan Katıldı

(ANKARA) - Koç Holding'in kuruluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.

Koç Holding'in 100. yılı nedeniyle ATO Congresium'da düzenlenen etkinliğe siyaset, iş dünyası ve bürokrasiden çok sayıda isim katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkanvekili Celal Adan etkinliğe katıldı. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu üyeleri, tören başlayana kadar katılımcılarla sohbet etti.

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Kaynak: ANKA