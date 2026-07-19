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KLÜ Rektörü Ak, Kırklareli OSB Meslek Yüksekokulu inşaatında incelemede bulundu

KLÜ Rektörü Ak, Kırklareli OSB Meslek Yüksekokulu inşaatında incelemede bulundu
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Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı süren meslek yüksekokulu inşaatını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında öğrencilerin uygulama becerileriyle donatılması hedefleniyor.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) yapımı süren meslek yüksekokulu inşaatında incelemede bulundu.

Rektör Ak, beraberindeki üniversite heyetiyle Kırklareli OSB Yönetim Kurulu Üyesi Kevork Özbülbül ve OSB Müdürü Mehmet Tetik'i ziyaret etti. Ziyarette, üniversite ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra OSB içerisinde inşası devam eden Kırklareli OSB Meslek Yüksekokulu binasını gezen Ak, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Ak, öğrencileri yalnızca akademik bilgiyle değil, sanayinin ihtiyaç duyduğu uygulama becerileriyle de donatmayı hedeflediklerini belirtti.

Yüksekokulun üniversite ve sanayi işbirliğinin en somut örneklerinden biri olacağını vurgulayan Ak, "Öğrencilerimiz üretimin merkezinde eğitim alma fırsatı yakalayacak, teorik bilgilerini uygulamayla pekiştireceklerdir. Aynı zamanda bölgemiz sanayicilerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine önemli katkılar sağlayacağız. Kırklareli'nin üretim gücünü bilgiyle buluşturacak bu yatırımın en kısa sürede tamamlanarak öğrencilerimizin hizmetine sunulmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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