Hollanda Kraliyet Havayolları Klm, Ortadoğu Uçuşlarına Yeniden Başladı

LAHEY, 2 Şubat (Xinhua) -- Hollanda'nın önde gelen havayolu şirketi Hollanda Kraliyet Havayolları KLM, mevcut güvenlik durumunu ve operasyonel fizibiliteyi dikkate alarak Ortadoğu'daki bazı kentlere uçuşlarına yeniden başlayacak.

Şirketten pazar günü geç saatlerde yapılan açıklamada, "Tel Aviv uçuşlarımızı 2 ve 3 Şubat tarihlerinde yeniden başlatacağız. Uçuşlar yeniden ayarlanan programa göre yapılacak. Dubai'ye ise 1-6 Şubat tarihleri arasında yeniden ayarlanan programa göre uçuş gerçekleştireceğiz" dedi.

Şirketin Suudi Arabistan'ın Dammam ve Riyad şehirlerine düzenli uçuşları 27 Ocak'ta yeniden başlamıştı.

Açıklamada, "Durumu yakından izlemeye devam ediyoruz ve uçuş programlarımızı buna göre belirleyeceğiz" ifadesi yer aldı.

KLM, 23 Ocak'ta "jeopolitik durumu" gerekçe göstererek Ortadoğu uçuşlarını geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.