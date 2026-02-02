Haberler

Hollanda Kraliyet Havayolları Klm, Ortadoğu Uçuşlarına Yeniden Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hollanda Kraliyet Havayolları KLM, güvenlik durumunu dikkate alarak Tel Aviv ve Dubai'ye uçuşlarına yeniden başlayacağını açıkladı. Şirket, Suudi Arabistan'ın Dammam ve Riyad şehirlerine düzenli uçuşlarına da geçtiğimiz günlerde başlamıştı.

LAHEY, 2 Şubat (Xinhua) -- Hollanda'nın önde gelen havayolu şirketi Hollanda Kraliyet Havayolları KLM, mevcut güvenlik durumunu ve operasyonel fizibiliteyi dikkate alarak Ortadoğu'daki bazı kentlere uçuşlarına yeniden başlayacak.

Şirketten pazar günü geç saatlerde yapılan açıklamada, "Tel Aviv uçuşlarımızı 2 ve 3 Şubat tarihlerinde yeniden başlatacağız. Uçuşlar yeniden ayarlanan programa göre yapılacak. Dubai'ye ise 1-6 Şubat tarihleri arasında yeniden ayarlanan programa göre uçuş gerçekleştireceğiz" dedi.

Şirketin Suudi Arabistan'ın Dammam ve Riyad şehirlerine düzenli uçuşları 27 Ocak'ta yeniden başlamıştı.

Açıklamada, "Durumu yakından izlemeye devam ediyoruz ve uçuş programlarımızı buna göre belirleyeceğiz" ifadesi yer aldı.

KLM, 23 Ocak'ta "jeopolitik durumu" gerekçe göstererek Ortadoğu uçuşlarını geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti

Efsane ismin bu görüntüsü sevenlerini kahretti
İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler

İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda