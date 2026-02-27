KKTC'de oyun geliştiriciler 48 saatlik maratonda yarışacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) üniversite öğrencileri, ODTÜ KALTEV Game Jam (GEYM CEM) yarışması kapsamında 48 saat boyunca aralıksız oyun geliştirecek.

ODTÜ KKTC Kalkanlı Teknoloji Vadisi'nde düzenlenen yarışmada, en iyi oyunu geliştiren takımlar özel ödüllerle buluşturulacak, sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, yarışmanın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de oyun sektöründe pazarın giderek büyüdüğünü belirterek pazar büyüklüğünün 1 milyar doları aştığını söyledi.

Oyun sektöründe 2024'ten 2025'e yüzde 25'lik büyüme olduğunu belirten Başçeri, bunun daha da artacağından emin olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Başçeri, "KKTC'de 100 bini aşkın öğrenci sayısı, üçüncü ülkelerden gelen öğrencilerimiz de var. Bu KKTC'deki oyun sektörü için ciddi bir ekonomik potansiyel yaratıyor. Bizim üstümüze düşen bu potansiyelin Türkiye'deki az evvel bahsettiğim hızlı bir şekilde gelişen sektörle güçlerini birleştirmesi bunun için elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz, Türkiye olarak." dedi.

KKTC'de bu alanda ciddi bir potansiyel bulunduğuna dikkati çeken Başçeri, oyun yazılımı firmalarına hibe programları kapsamında destek sağlamaya çalıştıklarını, KKTC'deki geliştiricilerin Türkiye'de düzenlenen fuarlara katılımını teşvik ettiklerini belirtti.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Türkiye'nin yanlarında olduğunu belirterek "Türkiye bu konuda bize çağ atlatacak. Daha doğrusu çağı yakalayacağız. Ben bilişim konusunda çalışma yapan bütün sivil toplum örgütlerine, üniversitelerimize ve sizlere teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Otluk Altev Genel Müdürü Fatih Al ise etkinliğin KKTC'de hedeflenen oyun ekosisteminin kurulması açısından önemli olduğunu belirterek katılımcıların 48 saat boyunca oyun geliştireceğini söyledi.

KKTC'de oyun ekosisteminde Doğu Akdeniz'de bir üs haline gelmeyi amaçladıklarını ifade eden Al, her yıl farklı projelerle sektörde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Yarışmacılardan Mehmet Efe Kılınç, tema açıklandıktan sonra güçlü bir hikaye oluşturacaklarını ve kendilerine güvendiklerini belirtti.

Nasuh Alpay Özer, ekibiyle heyecanlı olduklarını ve etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Geçen yılki yarışmaya da katıldığını belirten Efe Özgür, bu yıl daha iddialı olduklarını söyledi.

Sude Naz Akkaya ise etkinliğe bireysel katılmayı planladığını ancak bir takımla yer alma sürecinde olduğunu kaydetti.

Yarışmada, en iyi oyun tasarımları ödüllendirilecek ve dereceye giren takımlara 50 bin liraya kadar destek verilecek.

Yarışma, 1 Mart Pazar günü sona erecek.