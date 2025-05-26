KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TİKA Başkanı Kayalar ile Görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde gerçekleşen kabulde, TİKA Başkanı Kayalar, Cumhurbaşkanı Tatar'a, KKTC'de yürüttükleri çalışma ve programlar hakkında bilgi verdi.

Kabulde yaptığı konuşmada TİKA'ya KKTC'de yürüttükleri projelerden dolayı teşekkür eden Tatar, TİKA'nın sadece finans anlamında değil, bilgi ve tecrübe paylaşımı gibi katkılarının, kendilerine ilham kaynağı olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) engellemelerine rağmen KKTC'nin ekonomik gelişimini sürdürdüğüne dikkati çekerek, ülkeyi bir girişim adasına dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

TİKA Başkanı Kayalar da KKTC'de proje üretmeye devam ettiklerini vurgulayarak, ülkede tamamlanan üç projenin açılışını yapmak için geldiklerini ve devam eden bir projeyi de ziyaret ettiklerini belirtti.

Kayalar, TİKA'nın KKTC genelinde 250 projeye imza attığını dile getirerek, bu projelerin halk nezdinde bir karşılığı olduğunu yakından gördüklerini söyledi.

KKTC'deki projelere katkı sunmaya devam etme amacında olduklarını ifade eden Kayalar, Cumhurbaşkanı Tatar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.