KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı Tatar'dan MBB Başkanı Seçer'e ziyaret

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyet, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Biriliği (TBB) Başkan Vekili Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Başkan Vekili Vahap Seçer'i ziyaret eden KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay da eşlik etti. KKTC'nin hem mesafe, hem de duygusal olarak kendilerine çok yakın olduğunu belirten Başkan Seçer, "Orada kardeşlerimizin yaşadığı gerçeği, bizim her zaman belleğimizde ve kalbimizdedir. 1974 yılı ve o dönemde rahmetli Ecevit ile Erbakan'ın ortaya koyduğu kararlı tavır ve Ecevit'in deyimiyle; 'Kıbrıs'a Türk askerinin barış için gitmesi, sadece Türkler için değil, Rumlar için de barış götürmesi anlamına gelir' sözü çocukluk yıllarımda dimağıma kazınmıştır" dedi.

'BİZLER KIBRIS DAVASINI SİYASET ÜSTÜ GÖRÜYORUZ'

KKTC halkının uzun süredir bağımsızlık mücadelesi verdiğini aktaran Seçer, eski Cumhurbaşkanı Tatar'ın da görev yaptığı sürece buna katkı verdiğini kaydetti. Seçer, "Biz de; Ada'da her açıdan eşit haklara sahip, Kıbrıs'ın kaynaklarını hakça kullanabilen 2 toplumlu bir yapının oluşmasını ve dünyada Kıbrıs Türklerinin saygı görmesini, KKTC'nin tanınmasını arzu ediyoruz. Bizler siyasi olsak da her zaman olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs davasını siyaset üstü görürüz ve bizim nazarımızda bunun partisi olmaz. Kıbrıs bizim için bir değerdir ve kutsaldır. Kıbrıs halkı bizim için kardeş bir halktır. Kıbrıs'ın ve Kıbrıslı Türklerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'ARAMIZDAKİ DERİN BAĞLARI VE GEÇMİŞİ GELECEK NESİLLERE AKTARMAK GÖREVİMİZDİR'

Mersin ile KKTC arasında derin bağlar ve değerler olduğunu ifade ederek söze başlayan ve Mersin halkına selamlarını ileten Tatar, kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Mersin ile derin bağları ve iletişimi geleceğe taşımanın önemine değinen Tatar, "İletişim çağında bütün geçmişimizi hatırlamak ve genç nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Dünyada yaşanan olaylar ve yoğun dinamik süreçlerde bazı farklı algılar meseleyi farklı boyutlara ulaştırabilir ama doğru zeminde devam edebilmek için geçmişi hiçbir zaman unutmamak lazım. Ben de barış, huzur ve haklarımızın arayışı için mücadelenin yanındayım" dedi.

'MERSİN İLE KKTC ARASINDA HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNİN GİDEREK ARTMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

Kıbrıs Adası'nın Mersin'e sadece 60 kilometre uzaklıkta olduğunu hatırlatan Tatar, içme suyundan ticarete, enerji ilişkilerinden stratejik değerlere kadar tüm yönleriyle var olan birlikteliğin bozulamayacağını vurguladı. Bölgedeki gelişmelere bağlı olarak KKTC'nin stratejik ve jeopolitik öneminin daha da değerli bir hale geldiğine dikkat çeken Tatar, KKTC halkının da bu gelişmelere bağlı olarak geçmişten gelen haklarını savunma kültürü ile hareket etmeye devam edeceğini kaydetti. Mersin ile KKTC arasındaki iyi ilişkilere değinen Tatar, "Aramızdaki maneviyat, kültür, ekonomi ve ticaret gibi alanlarda her türlü iş birliğinin giderek artmasını arzu ediyorum" diye konuştu.

Ziyaret, fotoğraf çekimi ve hediye takdimi ile sona erdi.