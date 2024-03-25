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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Karate Milli Takımı'nı kabul etti

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Başkan Uğuz ve aralarında Türk Karate Milli Takımı sporcularının da bulunduğu heyet ile KKTC Cumhurbaşkanlığında bir araya geldi.

Tatar, yaptığı konuşmada, Türk Karate Milli Takımı'nın KKTC'de kamp yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, ülkesine spor dahil birçok alanda uygulanan ambargoların bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi.

Tatar, Türk Karate Milli Takımı'na Hırvatistan'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda başarılar dileyerek, ziyaretlerinden dolayı Federasyon Başkanı Uğuz ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Uğuz'da konuşmasında KKTC'ye üst düzey sporcular ile kampa geldiklerini belirterek, şampiyonadan başarı ile ayrılacaklarına inancının tam olduğu dile getirdi.

Heyet, Cumhuriyet Meclisini ziyaret etti

Türkiye Karate Federasyonu heyeti, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'ye ziyarette bulundu.

Töre de Türk Karate Milli Takımı'nın sadece Türkiye'nin değil tüm Türk dünyasının temsilcisi olduğunu söyledi.

Milli takımın KKTC'de kamp yapmasının ülkeyi daha görünür hale getirdiğinin altını çizen Töre, heyet üyelerine ve milli sporculara "Meclis Anı Madalyası" takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

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