KKTC'de Bakanlar Kurulu, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle olağanüstü gündemle toplanacak

Güncelleme:
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrasında Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirmek için Bakanlar Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'in, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle kabineyi olağanüstü toplantıya çağırdığı bildirildi.

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Üstel'in İran'a karşı başlatılan saldırı ve müdahalelerin, ülkesel ve bölgesel güvenlik dengeleri ile olası ekonomik ve enerji kaynaklı risklerini kapsamlı şekilde değerlendirmek amacıyla Bakanlar Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, bugün yerel saatle 19.30'da (TSİ 20.30) Başbakan'ın çağrısı ile gerçekleştirilecek toplantıda, bölgedeki son gelişmeler, ortaya çıkabilecek güvenlik riskleri ve olası senaryolara karşı alınacak tedbirlerin masaya yatırılacağı aktarıldı.

