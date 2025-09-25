KKTC Bakanı Ataoğlu'ndan Türk Vatandaşlarına Seyahat ve Yatırım Çağrısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türk vatandaşlarını seyahat ve yatırımlar için ülkesini tercih etmeye çağırdı.

Ataoğlu, Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, katılımcılara Kıbrıs Türk halkının selamlarını iletti.

Turizmin ülkeye getirdiği katma değerin yüksek olduğunu vurgulayan Ataoğlu, Türkiye'deki otellerin değerinin tartışılmaz olduğunu, KKTC'de de her yıl açılan yeni otellerin bir öncekilere göre daha kaliteli hale geldiğini ve daha fazla katma değer sağladığını söyledi.

KKTC'deki otellerden duyulan memnuniyetin yükseldiğini dile getiren Ataoğlu, turizmde markalaşma amacıyla başlatılan "Ada Kıbrıs Projesi"nin ülkeye ziyaretleri artırdığına dikkati çekti.

Ataoğlu, bu bağlamda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği'nin (KITSAB) gelecek dönemde ortaya koyacakları çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.

KKTC'ye seyahat ve yatırım çağrısı

Ataoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizi yapacakları seyahatlerde farklı adalara, farklı ülkelere değil kendi adaları, kendi ülkeleri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

KKTC'nin turistik olarak tercih edilmesinin yanı sıra Ada'ya yatırım çağrısı da yapan Ataoğlu, "KKTC'nin varlığının ve KKTC'deki kardeşlerimizin varlığının farkına varılması ve yapılacak yatırımların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılmasıdır esas çağrımız." diye konuştu.

Ataoğlu, KKTC'ye ziyaretlerin yılın her mevsiminde yapılmasını beklediklerini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nde seyahat eden kardeşlerimizin sadece yüzde 1'i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tercih etse bizi ihya eder." dedi.