Kızılırmak Nehri'nde Yakıt Benzeri Kirlilik Araştırılıyor

Sivas'ta Kızılırmak Nehri'nde oluşan yakıt benzeri kirliliğin kaynağı ve nedeni araştırılıyor. Nehir yüzeyindeki kirlilik azalmış olsa da, Mısmılırmak kolektör hattından yakıt benzeri bir akıntı tespit edildi.

SİVAS'ta Kızılırmak Nehri'nde oluşan yakıt benzeri kirliliğin bugün de devam ettiği, kaynağı ve nedeninin ise araştırıldığı bildirildi.

Sivas'tan doğup, Samsun'dan Karadeniz'e dökülen 1355 kilometre ile 'Türkiye'nin en uzun nehri' Kızılırmak yüzeyinde dün öğleden sonra farklı bir akıntı fark edildi. Nehrin yüzeyinde, denizlerde oluşan yakıt kirliliğine benzer bir manzara oluştu. Durumu, nehir kenarında avlanan amatör balıkçılar fark etti. İhbar sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede araştırma başlattı. Kirliliğin kaynağı ile ilgili henüz bir gelişme yaşanmadığı bildirildi.

Nehir yüzeyindeki kirliğin devam ettiği ancak düne göre azaldığı görüldü. DHA muhabirleri ise tarihi Eğri Köprü yakınlarında nehri besleyen Mısmılırmak kolektör hattından yakıt benzeri bir akıntının geldiğini fark etti. Hattın kent içerisinde birkaç farklı noktaya dağıldığı belirtildi. Bölgede incelemeler sürüyor.