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Kızıldeniz'den Akdeniz'e Geçen Türler Antalya Körfezi'nde Görüldü

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Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçiş yapan istilacı türlerin yanı sıra, ekonomik değeri olan yeni türlerin de Antalya Körfezi'nde görüldüğü tespit edildi. Balon balığı gibi zararlı türlerin yanı sıra, barbun, palamut ve karides gibi ekonomik değeri olan balık türleri de bölgeye geçiş yapmıştır.

KIZILDENİZ'den Akdeniz'e geçiş yapan ve Antalya Körfezi ekosistemine zarar veren balon balığı gibi istilacı türlerin yanı sıra, ekonomik değeri olan yeni türlerin de bölgeye geçiş yaptığı tespit edildi. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kızıldeniz'den 3 tür hamsi, barbun, palamut ve karides türünün Antalya Körfezi'nde ve Akdeniz kıyılarında görüldüğünü söyledi.

Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı'nı geçerek Akdeniz'e gelen istilacı türlerin popülasyonu her geçen gün artıyor. Akdeniz'e yerleşen ve başta kendi türleri olmak üzere balıkları yiyerek popülasyona, keskin dişleri ile ağları kopararak balıkçılara zarar veren balon balığı, kayalık bölgede yaşayan ve zehirli dikenleri ile dikkati çeken aslan balığı ile diğer istilacı türler, körfezi kendilerine yurt edindi. Popülasyonu hızla artan bu zararlı balıklarla mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, avcılığı teşvik için çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalara rağmen Kızıldeniz kaynaklı türlerin sayısı, giderek artıyor. 2021 yılında 65 olan tür sayısı, bugün itibarıyla 70'e ulaştı. KARİDES, BARBUN VE PALAMUT TESPİT EDİLDİ

Kızıldeniz'den Antalya Körfezi'ne zararlı türlerin yanı sıra, ekonomik değeri olan başka türlerin de geçiş yaptığı tespit edildi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son yıllarda özellikle ekonomik değeri yüksek balıkların balıkçıların ağlarından çıktığını söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "İskenderun, Mersin, Antalya Körfezi'nde kıyıdan yakalanan karideslerin tamamına yakını, Kızıldeniz türleri. Balıklardan da 'paşa pantolonu barbunu' olarak bilinen barbun türü, lokum balığı, ceylan palamutu ekonomik değeri olan balık türleri. Bir de Akdeniz'in hamsisi dışında 3 tür hamsi tespit edildi" dedi.

'HAMSİ, KARADENİZ'E KADAR GİTMİŞTİR'

Hamsinin özellikle şaşkınlık yarattığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Hamsi, Akdeniz balığıdır ancak bağlantı denizi olan Karadeniz'e kadar gitmiştir. Karadeniz ve Marmara'da özel ağlar ile avlanır. Antalya açıklarında bazı ağlara takılan Kızıldeniz hamsisini gördük. Balıkçılar, küçük gözlü ağlarla avlansa mutlaka bu hamsi türlerini de yakalar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Gökoğlu Antalya Akdeniz Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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