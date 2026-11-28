Kızılcahamam'da HİZMET-İŞ 15. Genel Kurulu'nda Mahmut Arslan'ı yeniden başkan seçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ankara Kızılcahamam'da 'Emeğin Küresel Kudreti' temalı 15. Olağan Genel Kurul'da yeniden genel başkanlığa seçildi. Arslan seçimin ardından delegelere ve sendika teşkilatına teşekkür etti.
HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendikanın 15. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden genel başkanlığa seçildi.
Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde "Emeğin Küresel Kudreti" temasıyla düzenlenen genel kurulda Arslan güven tazeledi.
Yönetim kurulu üyeliklerine ise İdris Ersoy, Oğuz Aksoy, Hüseyin Keçeci, Abdullah Kaya, Fatih Mehmet Bakırtaş ve Hasan Kılınç seçildi.
Arslan, seçim sonucunun açıklanmasının ardından delegelere ve sendika teşkilatına teşekkür etti.
Kaynak: AA