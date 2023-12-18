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Kış mevsiminde çiçek açan yenidünya ağaçları Mersin'de görsel şölen sunuyor

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Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip olan Mersin'de, kış mevsiminde çiçek açan yenidünya ağaçları hem görsel güzellik sunuyor hem de bal arılarının polen toplamasına olanak sağlıyor.

Kış gelini yenidünya ağaçları çiçek açtı

MERSİN - Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de, kışın çiçek açan yenidünya (Malta eriği) ağaçları görsel şölen sunarken, bal arıları da polen toplamaya başladı.

Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden Mersin'de yaz kış çeşit çeşit ürünler yetiştirilip ülkenin dört bir tarafına gönderiliyor. Bir çok üründe olduğu gibi özellikle yenidünya meyvesi için ekolojik şartların uygun olduğu Akdeniz Bölgesi'nde en çok üretim yapan illerin başında Mersin'de geliyor. Yenidünya üretiminin yoğun olduğu Erdemli ilçesindeki bahçelerde ağaçlar çiçek açmaya başladı. Kış mevsiminde ender çiçek açan meyve ağaçları arasında yer alan yenidünya görsel güzelliğin yanı sıra çevreye de güzel bir koku yayıyor. Bölgede bir haftadır etkili olan sıcak hava ve güneşle birlikte de bal arıları da çiçeklerden polen toplamaya başladı.

Yaşadıkları bölgede çok sayıda yeni dünya bahçesinin bulunduğunu belirten Türbe Mahallesi sakinlerinden Zeynel Atalay," Bölgemizde yetiştirilen yeni dünya meyvesi iyi bir gelir kaynağı. Yeni dünya ağaçları bölgemizde kış mevsiminde ender çiçek açan meyvelerden biridir. Çok güzel görüntü oluşturmaktadır. Ayrıca bal arıları içinde besin kaynağıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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