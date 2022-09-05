Kırşehir haberleri... Kırıkkale ve Kırşehir'de okullarda uyum eğitimi başladı

Kırşehir haberi: Kırıkkale ve Kırşehir'de, anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Kırıkkale ve Kırşehir'de, anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı kapsamında Kırıkkale'de çocuklar velileriyle okula geldi.

Öğrenciler ve velilere uyum eğitimi programı kapsamında bilgi verildi.

Mustafa Necati İlkokuluna çocuğunu getiren velilerden Abdüssamed Temuçin, AA muhabirine, heyecanlı olduğunu söyledi.

Okulun düzeni ve temizliği konusunda memnun kaldıklarını aktaran Temuçin, "İnşallah yıl boyu her şeyden memnun kalarak öğrencilerin güzel bir eğitim dönemi geçirmelerini temenni ederim. Bütün çocuklara başarılar dilerim. Güzel bir duygu. Biz de çok heyecanlıyız." dedi.

Kırşehir

Kırşehir'de 127 okulda 6 bin 139 okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencisi için uyum eğitimi başladı.

Öğrenciler okulun ilk gününde arkadaşlarıyla tanıştı. Öğretmenler, minik öğrencilere okulla ilgili bilgi verdi.

Merkez Cumhuriyet İlkokulu'nda da okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ilk ders heyecanı yaşadı.

Okulun müdürü Erol Gölbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılını uyum haftası ile başlattıklarını belirterek, "Heyecanlı şekilde okullarına başladılar. Bugün okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanıdılar." diye konuştu.

İlkokul 1. sınıf öğrencisi Zeynep Çelik de okula başladığı için heyecanlı olduğunu ifade etti.

Öğrenci velisi Fatma Avkapan da çocuğuyla yeni eğitim yılının heyecanını yaşadığını dile getirdi.