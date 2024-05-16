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Kırşehir'de Özel Bireyler Bir Günlük Askerlik Yaptı

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Kırşehir'de özel durumu olan bireyler, Askeri Gazinoda düzenlenen yemin töreninde bir günlük askerlik görevini yerine getirdi. Vali ve protokol üyeleri tarafından teskere verilen özel bireyler, askerlik görevinin kutsallığına inandıklarını ifade etti.

Kırşehir'de özel bireyler bir günlük asker olup yemin etti

KIRŞEHİR - Kırşehir'de özel bireyler 1 günlüğüne askerlik yaptı.

Özel durumları olan bireyler Kırşehir'de Askeri Gazinoda düzenlenen yemin töreninde bir günlüğüne de olsa askerlik görevini yapmanın mutluluğunu yaşadı. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, askerlik görevinin kutsallığına inandıklarını ve bir günlüğüne de asker olmanın özel bireyler için yerinin büyük olduğunu söyledi. İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen ise 2024 Yılı Temsili Askerlik Uygulaması içerisinde silah altına alınmayan vatandaşların hak ve ödevlerini 1 gün de olsa yerine getirmek isteyenler için yapıldığını belirtti. Yemin Töreni, Vali ve beraberindeki protokolün özel bireylere teskere vermesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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