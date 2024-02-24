Üye Girişi
Haberler

Kırşehir'de Narkotik Operasyonunda 4 Tutuklama

Güncelleme:

Kırşehir'de gerçekleştirilen 'Narkoçelik' operasyonunda 51 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen değerler ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik "Narkoçelik" operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 110 jandarma personelinin katılımıyla kent merkezi ile Kaman, Mucur ve Akpınar ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi, 51 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 5 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu, 825 sentetik hap, 789 gram kubar esrar, 4 kök kenevir, 3 kök skunk, 2 gram kokain, 9 gram kenevir tohumu, 2 iklimlendirme kabini ve sistemi, 4 tabanca, 160 tabanca fişeği, 2 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 220 bin lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırşehir Güvenlik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır? 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 24 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi İYİ Parti Erzurum adayı kim? 2024 İYİ Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Canan Uçar kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Veda Bingö kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Saadet Partisi Çorum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çorum adayı Faruk Cıdık kimdir? Saadet Partisi Çankırı belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çankırı adayı Mustafa Ünver kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title