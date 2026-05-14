Haberler

Kırşehir'de kırsal kalkınma destekleri anlatıldı

Kırşehir'de kırsal kalkınma destekleri anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de düzenlenen programda, kırsal kalkınma destekleri ve tasarruflu tarımsal sulama sistemleri hakkında detaylar paylaşıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Zafer Taş, çiftçileri desteklemek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kırşehir'de kırsal kalkınma ve tasarruflu tarımsal sulama sistem destekleri hakkında bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, kırsal kalkınma desteklemesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili yayınlanan tebliğ ve uygulama esasları anlatıldı.

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Zafer Taş, Kırşehir çiftçisinin daha fazla desteklerden yararlanması için gayret ve çabası içerisinde olduklarını söyledi.

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi ile tasarruflu tarımsal sulama sistem destekleri için ne kadar fazla başvuru olursa hepsi için çabalayacaklarını anlatan Taş, kırsal kalkınmada yüzde 50'den 70'e kadar ulaşan bir destekleme modeli olduğunu, sulama sistemlerinde de hibe destekleri bulunduğunu hatırlattı.

Kent genelinde üretimin arttırılmasını hedeflediklerini vurgulayan Taş, herkese kapılarının açık olduğunu belirtti.

Taş, yatırım, istihdam ve üretimin gerçekleştirilmesi için desteklerin devam ettiğini dile getirerek, oda ve birlik başkanlarıyla sık sık bir araya geldiklerini, ilçe ve köyleri ziyaret ederek üreticilere yerinde bilgi verildiğini sözlerine ekledi.

Uzmanlar da kırsal kalkınma ve tasarruflu tarımsal sulama sistem destekleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından vatandaşların soruları cevaplandırıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak

Savaş bitiyor mu? Trump ve Şi kapalı kapılar ardında anlaştı
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa! Karar 15 Haziran'da çıkacak, işte istenen cezalar

Aziz İhsan Suç Örgütü davasında mütalaa! İşte istenen cezalar
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spora başladı, bambaşka birine dönüştü

Son halini görünce inanamayacaksınız!
Kocaeli’nde bir garip olay! Hava değişiminde kaybolan asker için 100 bin dolar ödül konuldu

Hava değişiminde kaybolan asker için 100 bin dolar ödül
Mahalleyi üçe bölen gizemli mezar! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı

Mahalleyi üçe bölen gizem! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı
Vasiyetini açıklayan Cemil İpekçi, tepkiler üzerine açıklama yaptı: Ben Kur’an’a göre hareket ediyorum

Vasiyetini eleştirenlere yanıt verdi: Kur’an’a göre hareket ediyorum
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Özkan Yalım ile Özel'in yazışmaları dava dosyasında: Sağlam bir paket olarak valizime koy

Özgür Özel'i zora sokacak yazışma dava dosyasına girdi

Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi ben sızdırdım

Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi...