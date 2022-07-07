Kırşehir'de hayvan pazarında yoğunluk arttı

Kırşehir'de canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Kırşehir'in yanı sıra Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Niğde gibi çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kırşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, her bütçeye uygun kurbanlık olduğunu dile getirerek, "Dün ve bugün görüştüğümüz üreticilerimizin büyük çoğunluğu hayvanlarını sattıklarını söyledi. Elinde kalanlar ise yarın ve bayram sabahı bitireceklerdir. Şu an 3 bin 800 - 4 bin civarında büyükbaş, 7-8 bin de küçükbaş hayvan var. Hayvan sirkülasyonu halen devam ediyor, bayramın birinci gününe kadar da devam edecektir." diye konuştu.

Büyükbaş hayvan üreticisi Serkan Toprak da ellerinde çok hayvan kalmadığını anlatarak, "Hayvanlar 130-240 kilogram arası geliyor. 4, 5 veya 6 hisselik hayvanlar, o şekilde vatandaşa veriyoruz. Hareketlilik var. Pazarda zayıf hayvan yok, hepsi kurbana uygun." dedi.

Mehmet Umuc ise bugün 3 hayvan sattığını belirterek, "İşlerimiz çok şükür iyi, bayram sabahına kadar hayvanların hepsini satıp bitireceğiz, hedefimiz böyle." ifadelerini kullandı.

Küçükbaş hayvan satıcısı Enes Dulaz da işlerinin yoğun olduğunu, hayvanların ortalama 60-70 kilogram geldiğini kaydetti.

Pazardan kurbanlık alan Murat Aslan ise 3 küçükbaş keseceklerini söyledi.