Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası Kutlamaları Başladı

Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası kutlamaları açılış töreni düzenlendi.

Ahi Evran Veli'nin türbesinin ziyaret edilerek dua edilmesinin ardından, protokol üyeleri ve vatandaşlar kortej yürüyüşüne katıldı.

Kutlamaların açılışında, jandarma atlı birlikleri, jandarma mehteran birliği, esnaf iş kolları tanıtımı mobil aracı ve motorlu birlikler konvoyu ile esnaf, Ankara Caddesi'nden Cacabey Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Burada düzenlenen törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, kadim bir kültür mirası olan Ahiliğin sadece bir meslek teşkilatı değil, aynı zamanda ahlakı, dürüstlüğü, kardeşliği, paylaşmayı ve emeğe saygıyı esas alan bir yaşam felsefesi olduğunu söyledi.

Ahiliğin toplumun her kesiminin uyması gereken evrensel ilkelere sahip olduğunu, bu değerler manzumesinin ahlaklı ticaretin, dürüst kazancın ve toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini sunduğunu belirten Gürcan, Ticaret Bakanlığı olarak, bu misyonu üstlenerek, Ahilik ve değerlerini yaşatmayı, gelecek nesillere aktarmayı önemli bir görev olarak gördüklerini belirtti.

Gürcan, Bakanlık olarak geçmiş dönemlerde Ahilik Ansiklopedisi, Geleneksel Meslekler Ansiklopedisi, Ahiname Dergisi gibi yayınlar çıkardıkları, her yıl Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında üniversitelerde gerçekleştirilen Ahilik panelleri, Ahi Evran-ı Veli Müzesi ve Külliyesi'ne yönelik faaliyetlerin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalarla müfredata Ahilik Kültürü ve Girişimcilik Ders Kitabı ile Ahilik kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını vurguladı.

Geçen yıl başlattıkları uygulama kapsamında Bakanlıkça "Ahi Esnaf Beratı" sunulduğunu anımsatan Gürcan, bu yıl 25 Aralık'ta berat takdim töreninin ikincisini tertipleyeceklerini dile getirdi.

Esnaf ve sanatkarlara, kredi ve kefalet kooperatiflerinin kefaleti ile Halkbank tarafından yüzde 50 ve yüzde 100 faiz indirimli krediler kullandırdıklarına dikkati çeken Gürcan, şöyle konuştu:

"1951-2002 döneminde yaklaşık 152 milyon lira toplam kredi tutarı sağlanmış iken, bu tutar AK Parti hükümetlerimiz döneminde 2002 yılından 2025 Ağustos ayı sonuna kadar ise yaklaşık 673,8 milyar lira olmuştur. Öte yandan esnaf ve sanatkarlarımızın hizmet alma noktasındaki seçeneklerinin kapsamını artırmak, finansmana erişimlerini daha da kolaylaştırmak için ilgili tebliğde değişiklik yaparak, kamu kaynaklarının kullanımına aracılık eden esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin çalışma bölgelerini de genişlettik. Kadınların, kooperatifleşmeye yönelik çabalarını desteklemek amacıyla ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında hibe desteği sağlıyoruz. Bu kapsamda 2020 yılında uygulamaya koyduğumuzdan bu yana ülkemiz genelinde 772 kooperatifin 826 projesine toplam 110,5 milyon lira tutarında hibe desteği sağlamış olmanın mutluluğu içerisindeyiz."

"Ahilik bir kalite anlayışıdır"

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise esnaf ve sanatkarlığı ahlaki değerlerle bütünleştiren Ahiliğin, sosyal düzenin kurulmasından iktisadi gelişmeye, vatan savunmasından toplumsal huzurun tesisine kadar pek çok alanda yol gösterici olduğunu söyledi.

Çıraklıktan ustalığa uzanan yolun, yalnızca mesleki becerilerin değil, dürüstlüğün, paylaşmanın ve topluma faydalı olmanın da öğretildiği bir mektep olarak gerçekleştiğini vurgulayan Demiryürek, şunları kaydetti:

"Ahilik bir kalite anlayışıdır. Çünkü üretilen her malın, sunulan her hizmetin arkasında alın teriyle yoğrulmuş emek, dürüstlükle beslenmiş ahlak ve topluma karşı duyulan sorumluluk vardır. Bu sebeple Ahilik, sadece ekonomik bir düzen değil, kaliteyi, güveni ve adaleti hayatın her alanına taşıyan köklü bir medeniyet mirasıdır. Bu mirası bugün de yaşatan esnaf ve sanatkarlarımız, alın teriyle hem kendi rızıklarını kazanmakta hem de istihdam sağlayarak ülkemiz ekonomisine büyük katkı sunmaktadır. Unutmayalım ki kalkınmamızın ve hedeflerimize emin adımlarla ilerlememizin temeli, esnafımızın emeğine ve çalışma ahlakına dayanmaktadır."

Programda, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de konuşma yaptı.

Programda, farklı yörelere ait halk oyunları gösterileri sunuldu.

Törene, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Törenin ardından Cacabey Meydanı'nda, protokol üyelerince vatandaşlara Ahi pilavı ve helvası ikram edildi.

38. Ahilik Haftası kutlamaları, 28 Eylül'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.