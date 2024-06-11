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Kırşehir'de 100 Üreticiye 100 Ana Arı Dağıtıldı

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Kırşehir'de bal üretiminin verimini artırmak amacıyla 100 üreticiye 100 ana arı dağıtımı gerçekleştirildi. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, arıcılık faaliyetlerinin artışından memnuniyet duyduğunu belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ise arıcılığa desteklerin sürdüğünü ve çeşitli arı ürünleri üzerinde çalışmaların yoğunlaştığını ifade etti.

Kırşehir'de bal üretimininde verimin artırılması amacıyla 100 üreticiye 100 ana arı dağıtımı gerçekleştirildi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonundaki dağıtım töreninde, kentteki arıcılık faaliyetlerinin artışından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kırşehir'de kayıtlı 210 arıcıdan yaklaşık 20'sinin kadın olduğuna değinen Buhara, "Kadınlarımızın bu işin içinde bulunması ve başarılı olmaları bizleri sevindiriyor, gelecek adına daha umutlu olmamızı sağlıyor. İş ve istihdam olarak aslında yapılacak alanlardan biri de arıcılıktır. Az bir destek ve iyi bir yönlendirme ile hevesli de olunursa, imkanı da varsa arıcılık hem çok keyifli, zevkli bir uğraş hem de ekonomik getirisi gayet iyi olan bir iş. Kervansaray Dağı bölgesinde farklı çeşitlilik ve ürünler de var. İlk ve sonbaharda çok zengin bir flora oluşuyor. Arıclarımız için bunu da değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç de bakanlığın arıcılığa desteğinin sürdüğünü aktararak, kentteki 210 arıcının yaklaşık 11 bin kovanı bulunduğunu, balın yanı sıra arı sütü, polen, arı keki, ana arı, arı yan ürünlerine yönelik çalışmaların yoğun şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Kırşehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Raşit Umucu da kentteki üreticilerin bal verimi ve arı varlığının korunması ve devamlılığı için ana arı dağıtıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından üreticilere ana arı dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mete Buhara Kırşehir Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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