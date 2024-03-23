Kırklareli Valisi Birol Ekici, girişimci kadınlarla iftar yaptı.

Vali Ekici, öğretmenevinde düzenlenen programda, ramazan ayında birlik, beraberlik ve hoşgörü duygularının yoğunlaştığını söyledi.

Ramazan ayında küskünlüklerin sona ermesi gerektiğini ifade eden Ekici, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Bir ülkenin gelişimi ve kalkınmasında girişimcilerin önemli rol üstlendiğini belirten Ekici, Kırklareli'nde de girişimci kadınların sayısının her geçen gün arttığını kaydetti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından dua okundu.

Okunan duaların ardından Vali Ekici, protokol üyeleri ve girişimci kadınlar oruçlarını açtı.