Kırklareli Valisi Birol Ekici, başarılı sporcuları kabul etti
Kırklareli Valisi Birol Ekici, masa tenisi sporunda başarılı olan Binnur Yalçınkaya, Mert Çalışkan, Hale Cansu Öge ve Erman Çetiner'i konutunda kabul ederek tebrik etti. Vali Ekici, sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını ve kentin adının sporla duyurulmasının önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, spor alanında yapılan yatırımların devam ettiğini vurgulayan Ekici, spora ve sporcuya gereken desteği verdiklerini ifade etti.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, başarılı sporcuları kabul etti.
Vali Ekici, konutunda kabul ettiği masa tenisinde Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluklar elde eden Binnur Yalçınkaya, Mert Çalışkan, Hale Cansu Öge ve Erman Çetiner'i tebrik etti.
Sporcuların başarılarıyla gururlandıklarını ifade eden Ekici, kentin adının sporla duyurulmasının önemli olduğunu söyledi.
Spora ve sporcuya gereken desteği verdiklerini belirten Ekici, spor alanında yatırımların devam ettiğini kaydetti.