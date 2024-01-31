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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı

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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Kar nedeniyle 37 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ekipleri karla mücadele ve yol açma çalışmalarına devam ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

İki gün önce başlayan ve etkisini arttıran kar, Demirköy, Pınarhisar ve Vize ilçeleriyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı civarında etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle 37 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Yoğun kar alan yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

TRT'ye ait verici ve NATO radar istasyonlarına giden yol ulaşıma kapandı. Bölgede İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Sis ve tipi şeklinde devam eden kar yağışının hakim olduğu Mahya Tepe'de jandarma ekipleri de sürücüleri araçlarına zincir takmaları için uyarıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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