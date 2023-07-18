Üsküp Belediyesi'ne Türkiye Belediyeler Birliğince hibe edilen kamyon hizmete alındı.

Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, yaptığı yazılı açıklamada, araç filosunu güçlendirerek belde halkına daha hızlı ve kaliteli hizmet sunacaklarını belirtti.

Vatandaşlara hizmet etmekten mutluluk duyduklarını aktaran Kasap, araç filosunu güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

"Hoş Geldin Bebek Projesi" devam ediyor

Vize Belediyesince başlatılan "Hoş Geldin Bebek Projesi" devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etti.

Ailelere hediye takdim eden Özalp, istek ve sıkıntılarını dinledi.

Vatandaşların özel günlerinde yanlarında olmaya çalıştıklarını dile getiren Özalp, mutlulukların da paylaşıldıkça çoğaldığını belirtti.

Haşere ve sineklere karşı ilaçlama

Lüleburgaz'da haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentteki yağmur kanalları, fosseptik çukurları, dere yatakları ile durgun suları haşere ve sineklere karşı ilaçlıyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, sıcaklıkların artmasıyla haşere ve sinek popülasyonunda da artış yaşandığını belirtti.

Ekiplerin muhtelif alanlarda mücadelesini yoğun şekilde sürdürdüğünü ifade eden Gerenli, çalışmaların aralıklarla devam edeceğini kaydetti.