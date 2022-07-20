Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde devam eden sağlık yatırımlarını inceledi.

Vali Ekici, beraberinde Kaymakam Salih Yüce, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ve yetkililerle yapımı devam eden İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi inşaatlarını gezdi.

Çalışmaları inceleyen Vali Ekici, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ekici, hayırsever Mikdat ve Özden Gökçe çiftine ilçeye kazandırdıkları sağlık kuruluşu için teşekkür etti.

Otluk yangını

Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi Dr. Ferit Nejat Eczacıbaşı Caddesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

Yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.