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Kırklareli'nden kısa kısa

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Kırklareli'nden kısa kısa

Vize Kaymakamı Elif Canan Tuncer, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Vize Kaymakamı Elif Canan Tuncer, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Tuncer, ziyaretlerde, ailelerin istek ve sıkıntılarını dinleyip bir süre sohbet etti.

Ailelerin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Tuncer, şehit ve gazi ailelerin en önemli emanetler olduğunu söyledi.

Devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu ifade eden Tuncer, onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını bildirdi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Arizbaba köyü ile Kavaklı beldesinin Turist Mahallesi'ne 13 Temmuz Çarşamba günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Arizbaba köyünde 09.30-13.30, Turist Mahallesi'nde 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

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