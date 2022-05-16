Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler

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Kırklareli'nden kısa kısa

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması sürüyor.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki sulak alanlar ve kanalizasyon hatlarını haşere ve sineklere karşı ilaçladı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin ilçede muhtelif alanlarında haşere ve sineklere karşı mücadelesini sürdürdüğünü bildirdi.

Erken dönemde yapılan larva mücadelesinin önemli olduğunu ifade eden Gerenli, vatandaşların rahat ve temiz bir kentte yaşamalarını sağlamak için belediye ekiplerinin 24 saat görevde olduğu belirtti.

Kanser Taramaları İşbirliği Protokolü imzalandı

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Kanser Taramaları İşbirliği Protokolü imzalandı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programda, protokol ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi.

Protokolle, personelin kanser konusunda bilinçlenmesi, farkındalık oluşturulması ve kanser taramalarının yapılmasının sağlanacağını belirten Cerit, kanserde erken teşhisin önemine değindi.

Konuşmaların ardından Cerit ile Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan protokolü imzaladı.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Kırklareli, Lüleburgaz, Kanser, Güncel, Haberler

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