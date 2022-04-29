LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı.

AFAD tarafından depreme karşı bilinç oluşturma, doğru hareket etme, olası bir deprem anında tehlikelere karşı deneyim oluşturma ve ekip olarak hareket etme bilincini yükseltme amacıyla Lüleburgaz Kaymakamlığı'nda tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği belediye binasında 20 saniye boyunca acil durum butonuna basıldı.

180 personel, kaymakamlık binasından bulunan vatandaşlar, 2 dakika boyunca çök-kapan-tutun pozisyonunda bekledi.

Sirenin sona ermesi ile kontrollü şekilde bina tahliye edildi.

Evrensekiz beldesinde ilaçlama çalışmaları başladı

Evrensekiz Belediyesi sivrisinek ve karasineklere karşı ilaçlama çalışmaları başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin dere yatakları, sulak alanlar ve çöplükleri ilaçladığı belirtildi.

Açıklamada, yaz aylarında sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan larva mücadelesinin tüm hızıyla devam edeceği bildirildi.

Dünya Caz Günü kutlanacak

Kırklareli'nde Dünya Caz Günü etkinliklerle kutlanacak.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, 30 Nisan Dünya Caz Günü dolayısıyla konser düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, konserin 21.30'da, Yayla Kültür ve Sanat Meydanı'nda gerçekleştirileceği ifade edildi.

Vokalde Evrim Özşuca, trompette Aytaç Aydoğdu, vibrafonda Can Tutuğ, bas gitarda Deniz Kançelik ve davulda Erdem Uvalıoğlu'nun yer alacağı konsere tüm vatandaşlar davet edildi.