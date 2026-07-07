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Kırklareli'nden haziran ayında 9.7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

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Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, kent merkezli firmaların haziran ayında 9 milyon 782 bin dolarlık ihracat yaptığını, 2025 yılının ilk 6 ayında ise ihracatın yüzde 7,1 artarak 61 milyon 745 bin dolara ulaştığını açıkladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların haziran ayında 9 milyon 782 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, kentten ocak-haziran döneminde 61 milyon 745 bin dolar ihracat yaptığını belirtti.

2025 yılının ilk 6 ayına kıyasla yüzde 7.1 artış gösterdiğini aktaran Ilık, ihraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, tekstil ve hammaddeleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, makine ve aksamları ile otomotiv endüstrisi geldiğini vurguladı.

En fazla ihracatın Bulgaristan, İtalya, ABD, Polonya, Nijerya ve Meksika gibi ülkelere gerçekleştirildiğini ifade eden Ilık, ihracatın artması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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