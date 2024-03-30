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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 37 fişek, bir miktar uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 725 lira, 50 avro ve 50 dolar ele geçirildi.

Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Operasyon Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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