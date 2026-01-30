Haberler

Kırklareli'nde Tarım ve Hayvancılık Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Tarım ve Hayvancılık Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Kırklareli'nde Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda Tarım ve Hayvancılık Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Vali Uğur Turan, Türkiye'nin kalkınmasında tarım ve hayvancılığın stratejik önemi olduğunu vurguladı.

Kırklareli'nde Tarım ve Hayvancılık Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, gündem maddeleri görüşüldü.

Tarım, hayvancılık, su ve ormanların Türkiye'nin kalkınmasında stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Turan, "Türkiye Yüzyılında, devamlılık ve kendine yetme anlayışıyla, tüm yaşamı kapsayan ekosistemi güçlendireceğiz." dedi.

Turan, Kırklareli'nin tarım ve hayvancılıktaki başarısını arttırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Toplantıya, Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Orman İşletme Müdürü İsmail Karakahya ile DSİ 112. Şube Müdürü İsmail Karakaya yer aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
