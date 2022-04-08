Kırklareli'nde Millet Bahçesi çalışmaları başladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaklaşık 55 bin metrekarelik festival alanının Millet Bahçesine dönüştürülmesi için çalışmaların başladığını bildirdi.

Vali Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, TOKİ tarafından ihale sürecinin tamamlanması ile şehrin merkezinde doğa ile uyumlu olacak şekilde Millet Bahçesi inşa edileceğini belirtti.

Festival alanının artık çok güzel bir görünüme kavuşacağını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"İnşa edeceğimiz Millet Bahçesi ilimizin yeni sembollerinden olacak. Kırklareli halkının nefes alacağı, yürüyüş yapabileceği, bisiklet kullanabileceği, gençlerin çocukların eğlenebileceği bir alan inşa edeceğiz. Şehircilik adına önemli bir adım olarak kabul edebileceğimiz, tarihi, kültürel ve doğal özellikleri koruyan, sosyokültürel hayata dair önemli yansımalar sunan, kent kimliği ve ekolojisine değer katan Millet Bahçemiz hayırlı olsun. Kentin toplanma alanı olarak kullanılabilecek yeni yeşil, ferah yaşam alanları oluşturma hedefini taşıyoruz. Millet Bahçesi projemiz ile kentimize estetik, ekolojik, sürdürülebilir ve rekreatif değeri yüksek açık ve yeşil alanların kazandırılması, vatandaşlarımızın sağlıklı ve kentsel yaşam kalitesi daha yüksek kentlerde yaşamasına katkı sağlanmasını amaçlıyoruz."

Bilgin, Millet Bahçesi projesinin her yaştan insana hitap edebilecek nitelikte olmasına özen gösterildiğini bildirdi.