Kırklareli'nde Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası sürüyor

Kırklareli'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Geleneksel 2026 Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası karşılaşmaları devam ediyor.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuva kapsamında oynanan müsabakaları tribünden takip etti.

Turnuvada mücadele eden tüm kurum takımlarını ve sporcuları tebrik eden Turan, sporun kurumlar arasındaki dostluk, dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendiren önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Turan, turnuvanın centilmenlik, fair-play ve karşılıklı saygı anlayışı içerisinde devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.