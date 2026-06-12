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Allan Saint-Maximin'in yeni takımı şaşırttı

Allan Saint-Maximin'in yeni takımı şaşırttı
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Geride bıraktığımız yıllarda Fenerbahçe forması giyen Alan Saint-Maximin, Lens ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından MLS ekibi Charlotte FC ile anlaşmaya vardı.

  • Allan Saint-Maximin, MLS takımı Charlotte FC ile anlaştı.
  • Saint-Maximin, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık oynadıktan sonra Club America ve Lens'te forma giydi.
  • Lens formasıyla bu sezon 13 maçta 4 gol ve 3 asist yaptı.

Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'de boy gösteren Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, kariyerinde yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens’ta görev yapan ve sözleşmesi sona eren yıldız futbolcunun yeni adresi büyük ölçüde netlik kazandı.

CHARLOTTE FC İLE ANLAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Amerika Majör Futbol Ligi (MLS) takımlarından Charlotte FC, Allan Saint-Maximin'i renklerine bağladı. Her iki tarafın da karşılıklı anlaşmaya vardığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN SONRA TUTUNAMADI

2024-2025 sezonunda Al-Ahli'den kiralık olarak Fenerbahçe’ye gelen ve sarı-lacivertli formayla sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Saint-Maximin, Türkiye macerasının ardından Meksika'nın köklü kulüplerinden Club America’ya transfer olmuştu. Meksika’da aradığını bulamamasının üzerine 2025-2026 sezonunda ülkesine dönerek Lens ile sözleşme imzalayan 29 yaşındaki futbolcu, Fransa macerasını da kısa tutarak rotayı ABD'ye çevirdi.

SEZON PERFORMANSI

Lens formasıyla bu sezon 4'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 13 karşılaşmada sahaya çıkan Saint-Maximin, bu maçlarda takımına 4 gol ve 3 asistlik bir skor katkısı sağladı.

Ece Güneş
Ece Güneş
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