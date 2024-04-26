Kırklareli'nde düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltı sayısı 19'a yükseldi.

Alınan bilgiye göre, dün Demirköy ilçesinde düzenlenen operasyonda polis ekiplerince kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonu genişleten ekipler göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 7 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan 19 şüphelinin işlemleri sürüyor.