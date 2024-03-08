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Kırklareli'nde Çakar Lamba Kullanan Tır Sürücüsüne Ceza Verildi

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Kırklareli'nde çakar lamba kullanan bir tır sürücüsüne 6 bin 439 lira trafik cezası verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamada, çakar lamba kullandığı tespit edilen tır durduruldu ve sürücüye ceza uygulandı. Ayrıca araçtaki çakar lamba sistemi söktürüldü.

Kırklareli'nde "çakar lamba" kullanan tır sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uygulama yapan ekipler, çakar lamba kullandığını belirledikleri tırı durdurdu.

Sürücüye 6 bin 439 lira trafik cezası uygulandı. Araçtaki çakar lamba sistemi söktürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Jandarma Trafik Yaşam Güncel Haberler

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