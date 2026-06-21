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Kırklareli'nde hasat kontrol çalışmaları başladı

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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, arpa hasadında dane kayıplarını önlemek için biçerdöver kontrollerine başladı. Hasat sonuna kadar sürecek denetimlerle ürün kaybının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasat kontrol çalışmaları yürütülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat kontrol ekipleri, arpa hasadı çalışmalarını takip ediyor.

Ekipler, dane kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda biçerdöverin hasat ettiği arpayı inceliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arpa hasadı dolayısıyla kontrol çalışmalarının başladığı belirtti.

Ürünlerin en az kayıpla hasat edilmesinin sağlanması amacıyla hasat kontrollerinin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, çalışmaların hasat sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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