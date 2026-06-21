Kırklareli'nde hasat kontrol çalışmaları başladı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasat kontrol çalışmaları yürütülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat kontrol ekipleri, arpa hasadı çalışmalarını takip ediyor.

Ekipler, dane kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda biçerdöverin hasat ettiği arpayı inceliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arpa hasadı dolayısıyla kontrol çalışmalarının başladığı belirtti.

Ürünlerin en az kayıpla hasat edilmesinin sağlanması amacıyla hasat kontrollerinin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, çalışmaların hasat sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.