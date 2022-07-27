Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı. Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı köyü ile Dereköy köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, iki bölgede Afganistan, Fas ve Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmeni yakaladı. Suriye uyruklu 2 kişi, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü. Darbedilen iki kişi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Güncel AA / Ufuk Ertop Kırklareli Suriye Güncel Haberler

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