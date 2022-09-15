Kırklareli haberi... Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli haberine göre Pınarhisar'da 4. etap doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

Pınarhisar'da 4. etap doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

GAZDAŞ Trakya Bölge Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde doğal gaz ana hat altyapı çalışmasında bulunuyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin çok hızlı çalıştığını ifade eden Talay, 4. etap kapsamında Camikebir ve Beylik mahallelerinde ana boru hattı döşeme işleminin en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Test aşamasından sonra servis hatlarının da yapılarak kutlama işlemlerine geçileceğini aktaran Talay, tüm işlemlerin ardından abone olan vatandaşların doğal gaz kullanmaya başlayacağını söyledi.

Okul ziyaretleri

Pınarhisar Milli Eğitim Müdürü Alpay Arı, köy okullarını ziyaret etti.

Arı, Cevizköy Ortaokulu ile Tozaklı İlkokulu'nu gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğrencilere hediye veren Arı, öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi.

"Hoş Geldin Bebek Projesi"

Vize Belediyesince "Hoş Geldin Bebek Projesi" devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, proje kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etti.

Ailelere çeşitli hediyeler takdim eden Özalp, ailelerin talep ve sıkıntılarını da dinledi.

Elektrik kesintisi

Vize'de 3 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Balkaya, Kömürköy ve Küçükyayla köylerine 16 Eylül Cuma günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-15.00 saatlerinde yapılacak.

Açıklamada, çalışmalarının erken bitmesi durumunda söz konusu köylere belirtilen saatlerden önce enerji verileceği kaydedildi.