Kirişci: "Bizim 8 aylık ihracat rakamımız 21.5 milyar dolar" Güncel Haberler Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Kirişci: "Bizim 8 aylık ihracat rakamımız 21.5 milyar dolar" KARS - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu (2) Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Kirişci: "Bizim 8 aylık ihracat rakamımız 21.5 milyar dolar" KARS - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu (2) Güncel Kaynak: AA / Sagip Sezginer Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci İhracat Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kirişci: 'Bizim 8 aylık ihracat rakamımız 21.5 milyar dolar' - Haberler

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