Kirişci: "Bizim 8 aylık ihracat rakamımız 21.5 milyar dolar"
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Kirişci: "Bizim 8 aylık ihracat rakamımız 21.5 milyar dolar" KARS - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu (2)
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Kirişci:
"Bizim 8 aylık ihracat rakamımız 21.5 milyar dolar"
KARS - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu (2)
Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel