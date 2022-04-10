Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, beton yol çalışmasını inceledi - Haberler

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Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, beton yol çalışmasını inceledi

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, beton yol çalışmasını inceledi

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sulakyurt ilçesine bağlı Hamzalı köyünü ziyaret ederek, devam eden sıkılaştırılmış beton yol çalışmalarında incelemelerde bulundu.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sulakyurt ilçesine bağlı Hamzalı köyünü ziyaret ederek, devam eden sıkılaştırılmış beton yol çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tekbıyıkoğlu, köy konağında vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Tadilat çalışmaları devam eden cemevinde de incelemelerde bulunan Tekbıyıkoğlu, köyde vatandaşlarla bir süre yürüyerek bahçelerinde çalışan vatandaşlarla da selamlaştı.

Daha sonra beton yol çalışma alanında incelemelerde bulunan Tekbıyıkoğlu, yapılan araştırmaların beton yolun asfalt yola oranla daha ekonomik ve sağlam olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Vali Tekbıyıkoğlu, "İl Özel İdaresi olarak görev sahamıza giren her alanda büyük bir çalışma azmiyle işlerimizi yapmaya gayret ettik ve gayretimiz devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl yapılan beton yolun iki katı yapmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Tekbıyıkoğlu'na, Sulakyurt Kaymakam Vekili Kerem Tunçer, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan da eşlik etti.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale, Güncel, Haberler

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