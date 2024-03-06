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Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kırıkkale'de düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, banka hesaplarında yaklaşık 150 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen zanlıların adreslerinde ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale'de düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" hakkındaki kanuna muhalefet ve kara para aklama suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Kırıkkale ve Ankara'da belirlenen 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İ.K, B.Ç, O.Ü, A.Ç, E.Ö. ve İ.E.K'yi gözaltına aldı.

Banka hesaplarında yaklaşık 150 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen zanlıların adreslerinde ruhsatsız 4 tabanca, 63 fişek, 12 sentetik hap ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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