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Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Şüpheli Serbest Bırakıldı

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Kırıkkale'de düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, fişek ve sentetik haplar ele geçirildi.

Kırıkkale'de düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" hakkındaki kanuna muhalefet ve kara para aklama suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Kırıkkale ve Ankara'da belirlenen 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İ.K, B.Ç, O.Ü, A.Ç, E.Ö. ve İ.E.K'yi gözaltına aldı.

Banka hesaplarında yaklaşık 150 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen zanlıların adreslerinde 4 ruhsatsız tabanca, 63 fişek, 12 sentetik hap ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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