Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 15 Zanlı Gözaltına Alındı
Kırıkkale'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda 6,72 gram sentetik uyuşturucu ve 317 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 12-18 Mart'ta sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 6,72 gram sentetik uyuşturucu ve 317 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.