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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

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Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 61,62 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 61,62 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, 2'si hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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