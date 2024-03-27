Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

M.A.K. idaresindeki 63 AEZ 354 plakalı tır, Kırıkkale- Samsun kara yolunun 24. kilometresinde yola çıkan A.A'ya, ardından T.V.K'nin kullandığı 34 HYL 916 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, su kanalına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan A.A, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Samsun Acil Durum Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mazlum Nurlu kimdir? CHP Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Mazlum Nurlu Kaç yaşında, nereli? Hikmet Dönmez kimdir? CHP Manisa Kula Belediye Başkan Adayı Hikmet Dönmez Kaç yaşında, nereli? İbrahim Yıldıran kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Han Belediye Başkan adayı İbrahim Yıldıran kaç yaşında, nereli? DEM Parti Sivas Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sivas Merkez adayı Semiha Şahin kimdir? Fatih Taşlı kimdir? CHP Manisa Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Fatih Taşlı Kaç yaşında, nereli? Hasan Aktaş kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Günyüzü Belediye Başkan adayı Hasan Aktaş kaç yaşında, nereli? Adem Uzun kimdir? BBP Sivas Belediye Başkan Adayı Adem Uzun kaç yaşında, nereli? DEM Parti Sivas Kangal Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sivas Kangal adayı Nalan Güneş kimdir? Burak Gündüz kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Çifteler Belediye Başkan adayı Burak Gündüz kaç yaşında, nereli? DEM Parti Sinop Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sinop Merkez adayı Sedef Karakurt kimdir? DEM Parti Rize Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Merkez adayı Nurettin Aydın kimdir? Hüseyin Tosun kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Beylikova Belediye Başkan adayı Hüseyin Tosun kaç yaşında, nereli? İlker Yiğit Çetin kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Alpu Belediye Başkan adayı İlker Yiğit Çetin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Rize Pazar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Pazar adayı Metin Gök kimdir? DEM Parti Rize Ardeşen Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Ardeşen adayı Ahmet Özdakak kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title