Kırıkkale'de Sahte İçki ve Etil Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı

Kırıkkale'de 6 litre sahte içki ve 27 litre etil alkol ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 6 litre sahte içki ve 27 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.